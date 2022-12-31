Pozantı ilçesi doğal gaza kavuştu

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ADANA (AA) - Pozantı ilçesinde altyapı çalışmaları süren doğal gaz bazı vatandaşların evlerinde hizmetine sunuldu.

Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve doğal gaz firması yetkilileri, evlerinde doğal gaz kullanmaya başlayan bir aileyi ziyaret etti.

Kaymakam Karamahmut, doğal gazın Pozantı için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Pozantı gibi doğası güzel bir yerde kömür kullanarak hava kirliliğini hissetmek çok mümkündü. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Daha temiz bir Pozantı içerisinde yaşayacağız, hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Çay da titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda ilçenin belirli bir noktasında doğal gaz kullanılmaya başladığını söyledi.



Doğal gaz firması Adana Bölge Müdürü Halit Demir de ilçede çalışmaların süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğal gazı Pozantı ilçemize verdik ama her yerde bir anda yanmayacak. Evlere bağladığımız doğal gaz kutucuğu var. Bu kutuları günde 20 kadar eve montaj yapıyoruz. O sebeple kısım kısım doğal gaz verilecek."



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