Adanaspor Başkanı Akgül'den yeni yıl mesajı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve büyük Adanaspor ailesine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.



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