Hatay'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.A. idaresindeki 06 DR 6226 plakalı otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Varışlı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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