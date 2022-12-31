Adana'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, her yıl 31 Aralık akşamını Mekke'nin fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını söyledi.

Programın Müslümanların birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu belirten Beyaz, "81 ilimizde yapılan programlar, bu salonlarda yeni fetihlere koşacak olan gençler olduğunu gösteriyor. Bu salonlarda Fatih'ler yetiştirecek, saçını sakalını bu dava uğruna ağrıtmış, İslam'ın hakim olması için çalışmış fedakar büyüklerimiz var. Zalim Nemrud'u ve onun zulüm sistemini küçük bir sivrisinek ile yere çalan Allah'ımız gün gelecek bir avuç inanmış Müslümanın eliyle emperyalizmin ve siyonizmin bütün oyunlarını bozacaktır." diye konuştu.

Programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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