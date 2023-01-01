Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da 5 bin 350 polisin katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.



Hava destekli, 4 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.



Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak hediye etti.



Yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret eden İnci, Atatürk Parkı'ndaki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Yılbaşı akşamında kent genelinde uygulamaların sürdüğünü aktaran İnci, "Bugün Adana genelinde 5 bin 350 personelimizle birlikte görev almaktayız. Tüm birimlerimiz şu an Adana genelinde görev yapmakta. Ayrıca helikopterimiz de bugün havadan denetimlerini yapıyor. Huzur içerisinde yeni yıla girmek için, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için hep beraber görev aldık." diye konuştu.



Öte yandan, denetimler sırasında hacizli ve muayenesi olmadığı belirlenen bir hafif ticari aracın sürücüsüne de yeni yılın ilk trafik cezası kesildi.



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