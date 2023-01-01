Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin saat 00.01'dünyaya gelen bebeğine Toprak ismi verildi.

Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı gazetecilere, kucağına aldığı bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini söyledi.

İkinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Gölbaşı "Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi." diye konuştu.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi doktoru Seray Sırkıntı da, "Yeni yılımızın ilk bebeği anestesi uzmanımız doktor Sevinç Hanım'ın bebeği olarak dünyaya geldi. Sezeryan ile doğumu gerçekleştirdik. 3700 gram erkek bebek dünyaya geldi. Pediatrik muayenesi ilk anda yapıldı. Adını Toprak koymuşlar, biz de hepsi için çok mutlu olduk. " ifadelerini kullandı.



Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya da, "Yeni yılın sürpriz bebeği olarak Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz." dedi.



- Hatay

Hatay'da doğumu saat 00.05'te gerçekleştirilen "Zümra" bebek, kentin yeni yıldaki ilk bebeği oldu.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen doğumda 1 yıllık evli Sedat ve Sedanur Türk çifti 3 kilo 100 gram ağırlığındaki ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Sedanur Türk, AA muhabirine çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

İlk bebeğini sağlıkla dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Türk, "Çok şükür sağlıkla kucağıma aldım. Rabbim tüm bebek isteyenlere nasip etsin. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum." dedi.

- Osmaniye

Osmaniye Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk saatlerinde Kenan ve Keziban Taş çifti, 4. çocukları olan Fatma Zehra'yı kucaklarına aldı.



Yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, anne Keziban Taş'ı tebrik etti, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.