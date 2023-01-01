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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

AA

Adana'da 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki, 7 bin 50 paket kaçak sigara, 5 bin 840 sahte bandrol ile 354 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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