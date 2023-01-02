Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Adana'nın kurtuluşunu konserle kutlayacak

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarından Azerbaycanlı orkestra şefi Valid Ağayev'in yöneteceği konser, 6 Ocak Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünün kutlanacağı etkinlikte, İspanyol saksafoncu Manu Brazo solist olarak sahne alacak.

İki bölümlük konserde dünyaca ünlü sanatçıların eserleri seslendirilecek.

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