Çukurova 15. Kitap Fuarı 14 Ocak'ta açılacak

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 15. kez düzenlenecek Çukurova Kitap Fuarı, 14-22 Ocak'ta ziyaret edilebilecek.
TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ'nin açıklamasına göre, Türkiye Yayıncılar Birliğinin işbirliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık'ın desteğiyle organize edilen fuar, 14 Ocak'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak.
Panel, söyleşi, yazarlarla imza buluşması, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinin de olacağı fuara yaklaşık 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin, 2023'ün ilk kitap fuarı olacağını belirtti.
Okurlarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını kaydeden Ersözlü, "Böylesine özel bir bölgede 9 gün boyunca değerli yazarlar, çizerler, okurlar, kültür insanları, kitapseverler ve sivil toplum kuruluşları hep beraber olacağız." ifadesini kullandı.
Çukurova 15. Kitap Fuarı, 14-21 Ocak'ta 10.00-20.00, 22 Ocak'ta da 10.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.