Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

Atatürk Parkı'nda 5 Ocak'ta yapılacak törene katılacak bisikletliler, taşıyacakları Türk bayrağını Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut'tan teslim aldı.

Karamahmut, ülkenin her zaman bayrağını göklere çıkaracak gençlere ihtiyaç duyacağını belirterek, sporculara iyi yolculuklar diledi.

Bisikletlilerin uğurlandığı törene Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Cem Doğaroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek de katıldı.

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