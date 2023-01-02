Adana'da “7 ay 7 Buluşma" projesi kapsamında Roman vatandaşların talepleri dinlendi

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ADANA (AA) - Roman Vatandaşlar Eylem Planı çerçevesinde Adana Valiliğince yürütülen “7 ay 7 Buluşma" projesi kapsamında Roman vatandaşlarla bir araya gelindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, merkez Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'ne giderek Roman vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla sohbet eden Özer, onların talep ve önerilerini dinledi.

Özer, AA muhabirine, Adana Valiliği tarafından başlatılan projenin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Roman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Özer, "Özellikle Roman vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımız var. Çocuk ve gençlerimize vermiş olduğumuz eğitimleri tekrar gözden geçirmek için buradayız. Vatandaşlarımızla bir araya geldik." diye konuştu.

Roman vatandaşların sosyal hayata kanalize olmaları için çeşitli kurslar verdiklerini anımsatan Özer, halkın taleplerini dinleyip gözüm önerilerini görüştüklerini kaydetti.

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