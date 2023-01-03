Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Oğuz Parlar (31) yönetimindeki 31 L 6836 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Kazada, sürücü Parlar ve yanındaki Hasan Kırgız (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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