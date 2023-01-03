Adana'da arkadaşını darbedip telefonunu gasbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını darbedip cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.C.A. ile müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.C.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü S.M. bana sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak 'görüşelim' dedi. Kendisiyle bizim sitenin bahçesinde buluştuk. Daha sonra emniyetin yanında bulunan parka gittik. Burada alkol kullandık. Alkol kullandıktan sonra S.M. bana 'sen bana yanlış yaptın' dedi. Benim üzerine doğru yürüyünce bende ittim. Kendisi kaldırım taşlarına takılıp düştü. Ben kendisine vurmadım." ifadesini kullandı.

Müşteki S.M'nin babası V.M. ise oğlunun olay günü kredi kartını iptal ettirmek için çarşıya çıktığını anlatarak, "Akşam saatlerinde polis beni arayarak çocuğumun kavgaya karıştığını söyledi. Oğlumun telefonunu aradığımda başka birisi çıktı. Hastaneye gittiğimde doktor bana oğlum S.M'nin ameliyata alındığını söyledi. Oğlum bu olay nedeniyle 40 gün yoğun bakımda yattı. Şu an kafatasının bir kısmı karın kısmındadır. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Müşteki S.M'nin avukatı da dosyadaki tanık beyanlarının gerçekle uyuşmadığını savunarak, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu ve müştekinin yaralanmasının niteliği de dikkate alınarak sanık Y.C.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı dikkate alınarak Y.C.A'nın konutunu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta 26 Eylül'de, müşteki S.M. ile çocukluk arkadaşı Y.C.A. tartışmıştı. Sanığın, müşteki S.M'yi darbettiği ve telefonunu alarak kaçtığı öne sürülmüştü.

Tutuklanan sanık Y.C.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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