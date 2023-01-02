Adana'daki trafik kazasında ölen gelin ve kayınvalidesinin cenazeleri ailesine teslim edildi

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ADANA (AA) - Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden gelin ve kayınvalidesinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Elif İlhan ve kaynanası Nazife İlhan'ın Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen cenazelerin, Gaziantep'in Araban ilçesindeki Yaylacık Mahallesi Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Elif İlhan'ın, kayınvalidesi Nazife İlhan ile cezaevindeki eşini ziyaretten döndükten sonra kaza geçirdikleri öğrenildi.

Elif İlhan ve Nazife İlhan'a yolun karşısına geçtiği sırada önce 01 CVP 29 plakalı otomobil, ardından da 01 AGE 709 plakalı hafif ticari çarpmıştı. Elif İlhan kaza yerinde, kayınvalidesi Nazife İlhan kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



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