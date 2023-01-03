GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliğince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlının yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki Zeynep K'nin 2020'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında da gözaltına alındığı öğrenildi. Zeynep K'nin evine yapılan baskın sırasında borçluların isimlerinin yer aldığı listeyi yutmaya çalıştığı, kendisine engel olan bir kadın polisin de elini ısırdığı bildirildi. Öte yandan Zeynep K'nin polise yakalanmamak için sık sık saç rengini değiştirdiği belirtildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bazı adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda senet ve iki tabancanın ele geçirilmesi de polis kamerasınca kaydedildi.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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