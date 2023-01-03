Tufanbeyli Kaymakamı Bayram, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Tufanbeyli Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Bayram, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" adlı fotoğrafına oy veren Bayram, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Kaymakam Bayram, fotoğrafların birbirinden anlamlı olması dolayısıyla seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.