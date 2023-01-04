Adana'da kavgada minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförü tutuklandı

Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldüren tır şoförü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Aralık'ta trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsü Can Yüce'yi (24) silahla vurarak öldüren tır şoförü Adem T'nin (41) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheli Adem T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan Caddesi'nde 2 Aralık'ta şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada, Can Yüce silahla vurularak yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olaydan sonra kaçan tır sürücüsünü yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.