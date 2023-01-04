DSİ'nin Adana'da tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adana'da yapımı süren 7 barajın tamamlanmasıyla 15 bin 290 dekar tarımsal arazinin sulama suyuna kavuşacağını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, DSİ'nin ülke genelinde son 20 yılda 477 milyar liralık yatırım yaparak 9 bin 585 tesisi hizmete açtıklarını belirtti.



Adana için de hizmet ürettiklerini aktaran Balta, şunları ifade etti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. İnşa edilen 37 sulama tesisi ile 1 milyon 154 bin 380 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık, 11 baraj ve 1 gölet inşasında 671 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Adana'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 7 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 15 bin 290 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz."

Balta, Adana'da son 20 yılda tamamlanan 59 taşkın koruma tesisiyle şehir merkezi, 93 yerleşim yeri ve 2 bin 642 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını, 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Adana'da son 20 yılda 28 HES'in işletmeye alınmasıyla yıllık 5 bin 759 GWh enerji üretiminin sağlandığını ifade etti.



Balta, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adanalılar için üretmeye ve güneyin parlayan yıldızı kenti su yapılarıyla ihya etmeye devam edeceklerini kaydetti.



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