Adana'da engelli yayaya çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde engelli yayaya çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı.

M.C.D (23) idaresindeki 01 AGV 429 plakalı kamyonet, 1 Ocak'ta Karacaoğlan Mahallesi Hacımirzalı Sokak'ta yürüyen konuşma engelli İbrahim Tufan'a (46) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tufan'ı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olaydan sonra kaçan sürücü M.C.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen M.C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı İbrahim Tufan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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