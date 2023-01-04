Vali Elban'dan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü mesajı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, tarih boyunca elde edilen zaferlerle bir Türk'ün asla vatansız olamayacağının kanıtladığını belirtti.



Aziz milletin tarihin tüm dönemlerinde yaşadığı toprakları kendine yurt edinmek için büyük mücadeleler verdiğini bildiren Elban, şunları kaydetti:



"Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdumuz topraklarında gerçekleştirilen işgallerden Adana'mız da nasibini almış, bu kutlu topraklar şanlı bir direnişe sahne olmuştur. Fransızlar tarafından işgale uğrayan Adana ve çevresinde ecdadımız büyük bir mücadele vermiş, verilen mücadele 5 Ocak 1922'de işgal kuvvetlerinin hezimetiyle sonuçlanmış, düşman bir daha dönmemek üzere bu topraklardan gönderilmiştir. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla canını ortaya koyarak bizlere bıraktığı bu toprakları bizler de tüm benliğimizle koruyacak, vatanımızın bütünlüğüne halel gelmemesi için daima çalışacağız. Milli ve manevi değerlerimizin ışığında, bayrağımızın gölgesinde vatanımıza sahip çıkacak, onu tüm kötülüklerden koruyarak gelecek nesillerimize miras bırakacağız."

Elban, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılan ve Adana'nın kurtuluş tarihinde mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.