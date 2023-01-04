AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan 5 Ocak mesajı

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ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ay, mesajında, Adanalının bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığı belirtti.



Kentin, Kurtuluş Savaşı'nda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiği günün 5 Ocak 1922 olduğunu bildiren Ay, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 101 yıl önce her türlü imkansızlıklara rağmen bağımsızlık destanı yazarak gücünü bütün dünyaya göstermiştir. Varoluş mücadelesinde, azmin ve inancın karşısında hiçbir gücün dayanamayacağını dünyaya göstermiştir. Atalarımızın, bu toprakları vatan kıldığı günden bugüne her türlü düşman saldırılarına karşı verdiği kahramanca mücadelelerle bütün dünyaya esaret altında yaşamayacağımızı göstermiştir. Ortaya koydukları kahramanlık ve cesaretle bizlere, sonsuza dek korumakla yükümlü olduğumuz bu cennet vatanımızı emanet etmiştir. Bu yıl Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını coşku ve gururla kutluyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde destan yazarak Türk milletinin gücünü bütün dünyaya gösteren kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz."



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