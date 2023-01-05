Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen kişilere yönelik 30 Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilerden Y.A'nın (25), Irak'ta 2014-2017'de örgüt adına hendek kazdığı ve aylık 6 bin dinar maaş aldığı belirlendi.

Zanlılardan M.A'nın da (35) örgütten başarı belgesi aldığına dair video kaydına ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve M.A'nın da arasında olduğu 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

- Operasyon

TEM Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 zanlının kentte bulunduğunu tespit etmiş, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli yakalanmıştı.

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