Adana'da bir kişinin öldüğü "komşu kavgası"na ilişkin bir kişi daha tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin başına sopayla vurularak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

İlçenin Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım 2022'de komşular arasında çıkan kavgada Cumali Sucu'nun başına sopayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Yunus A. (29) ifadesinde, olayı kardeşi Şahin A'nın (27) gerçekleştirdiğini öne sürdü.



Şahin A, bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şahin A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım 2022'de Cumali Sucu, zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Yunus A. ile tartışmıştı.

Çıkan kavgada başına sopayla vurularak ağır yaralanan baba Sucu, kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Polislerce yakalanan Yunus A, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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