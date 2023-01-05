Adana'da tehditle dedesinin parasını gasbeden toruna 6 yıl hapis cezası verildi

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ADANA (AA) - Adana'da ölümle tehdit ettiği dedesinin parasını gasbettiği gerekçesiyle yargılanan toruna, "gece vakti konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.B. ile dedesi müşteki R.B. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın olay günü, dedesinin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametine giderek 200 lira istediğini, müşteki R.B'nin sanığın bu talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine sanığın öldürmekle tehdit edip parayı zorla dedesinden aldığı ve sanık hakkında bu konu nedeniyle birçok şikayet bulunduğu da belirtilerek, F.B'nin "gece vakti konutta yağma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Savunması alınan sanık F.B. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kimseden para istemedim. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki R.B. ise sanıktan şikayetçi olduğunu anlatarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık F.B'yi "gece vakti konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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