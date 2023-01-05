Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

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ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, yürüyerek Uğur Mumcu Meydanı'ndaki etkinlik alanına geldi.

Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerini sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"101 yıldır biriz, 100 yıldır özgürüz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu, hepimize kutlu olsun. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı. 2023 bizim için ayrı bir gurur yılı. İnşallah büyük bir heyecanla 100. yılımızı kutlayacağız. Adana kadim topraklara sahip. Tarih boyunca çok önemli bir yere sahip olmuş ve büyük sorunlarla, mücadelelerle her zaman karşılaşmıştır. Adana hem ulusal kurtuluş mücadelesine ilham olmuş, his uyandırmış bir kent hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk tanınmasında, ilk mücadeleyi kazanan şehir olması sebebiyle katkı koymuştur, önderlik etmiştir."

- Jandarma ekipleri gösteriler sundu

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Süleyman Elban ve katılımcılar, kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Pozantı'dan bisikletli sporcular tarafından "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" ismiyle düzenlenen etkinlikte taşınan Türk bayrağı, Vali Elban'a teslim edildi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Vatandaşlar, programda çalınan marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.

Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı da etkinlikte, "Tüfekli Hareketler" gösterisi sundu.

- "100 yıl önce 100 yıl sonra Adanalının Bayrak Sevdası" sergisi

Kutlamalar kapsamında, Adanapost haber sitesince, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesinde etkinlik düzenlendi.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, yaptığı konuşmada, tüm şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirterek, "Dedelerimizden aldığımız bayrağı geleceğe taşıyoruz." dedi.

Programda, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çiftçi ve edebiyatçı-yazar Songül Kundakçı Cansız da konuşma yaptı.

"5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa sevdalıyık" belgeselinin gösteriminin yapıldığı etkinlikte, şiirler okundu, "100 yıl önce 100 yıl sonra Adanalının Bayrak Sevdası" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

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