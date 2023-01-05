Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iş yerinde gece saatlerinde yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını hatırlattı.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı dikkate alınarak M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan M.S, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

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