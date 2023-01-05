Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Kocaispir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre-yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Kocaispir, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da tercihini Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Anadolu Ajansının dünyanın sayılı ajansları arasında bulunduğunu belirten Kocaispir, ajans çalışanlarına başarılar diledi.