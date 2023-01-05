Yüreğir Belediyesinden çocuklara ücretsiz spor eğitimi

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik açılan ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açılan spor okullarında 6-15 yaş arası 7 bin 550 çocuk eğitim alıyor.

İlçe genelindeki 47 merkezde görev yapan uzman eğitmenler, 19 farklı branşta kurs veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocukların ve gençlerin bedenen ve ruhen gelişmelerine önem verdiklerini belirterek, sporla sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



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