Yüreğir Belediyesinden çocuklara ücretsiz spor eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Belediyesinden çocuklara ücretsiz spor eğitimi

AA

Yüreğir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik açılan ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesinden çocuklara ücretsiz spor eğitimi

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik açılan ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açılan spor okullarında 6-15 yaş arası 7 bin 550 çocuk eğitim alıyor.

İlçe genelindeki 47 merkezde görev yapan uzman eğitmenler, 19 farklı branşta kurs veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocukların ve gençlerin bedenen ve ruhen gelişmelerine önem verdiklerini belirterek, sporla sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, AA'nın "Yılın ...
Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan ...
(Görüntülü)LİSELİLERİN KAVGASINDA MUSTAFA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSELİLERİN KAVGASINDA MUSTAFA ...
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl ...
Liselilerin kavgasında Mustafa bıçaklanarak öldürüldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Liselilerin kavgasında Mustafa bıçaklanarak öldürüldü ...
Liselilerin kavgasında Mustafa bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Liselilerin kavgasında Mustafa bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da parkta çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da parkta çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişiden ...
(Görüntülü)ADANA?NIN KURTULUŞ GÜNÜNDE JANDARMA KOMANDOLAR NEFES KESTİ 
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA?NIN KURTULUŞ GÜNÜNDE JANDARMA ...
Adana´nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan gösteri
YEREL HABERLER Adana´nın kurtuluş gününde jandarma komandolardan ...
Adana'da lisanslı depoculukta kapasite 6 yılda 700 bin tonu aştı
YEREL HABERLER Adana'da lisanslı depoculukta kapasite 6 yılda 700 ...
(Görüntülü)ENGELLİ KOMŞUSUNUN BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ; SUÇU KARDEŞİNİN ÜZERİNE ATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENGELLİ KOMŞUSUNUN BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ; ...
(Görüntülü)DEAŞ?IN HENDEKÇİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEAŞ?IN HENDEKÇİSİ TUTUKLANDI
Adana'da tehditle dedesinin parasını gasbeden toruna 6 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da tehditle dedesinin parasını gasbeden toruna ...
(Görüntülü)Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın futbolcuların malzemelerini çaldılar
YEREL HABERLER (Görüntülü)Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın ...
(Görüntülü)FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANAN KADIN FUTBOLCULARIN MALZEMELERİNİ ÇALDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANAN KADIN ...
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü; suçu kardeşinin üzerine attı
YEREL HABERLER Engelli komşusunun babasını öldürmüştü; suçu ...
Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın futbolcuların malzemelerini çaldılar
YEREL HABERLER Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın futbolcuların ...
Adana'da bir kişinin öldüğü "komşu kavgası"na ilişkin bir kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişinin öldüğü "komşu kavgası"na ilişkin ...
DEAŞ´ın hendekçisi tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ´ın hendekçisi tutuklandı
Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı ...
Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın futbolcuların malzemelerini çaldılar
YEREL HABERLER Fenerbahçe maçına hazırlanan kadın futbolcuların ...
Adana Demirspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan 5 Ocak mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan 5 Ocak mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.