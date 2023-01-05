Çukurova Üniversitesinde "5'i Bir Yerde Engelli Sporları" etkinliği düzenlendi

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ), "5'i Bir Yerde Engelli Sporları" etkinliği gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli ve tipik gelişim gösteren öğrenciler görev aldı.
ÇÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje kapsamındaki etkinlikte, katılımcılara tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol, görme engelliler goalball, bilek güreşi, masa tenisi branşları sunuldu.
Proje koordinatörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca İnce, "5'i Bir Yerde Engelli Sporları" etkinliğinin geleneksel hale getirileceğini kaydetti.