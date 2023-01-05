Karaisalı Kaymakamı Kumcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kaymakam Kumcu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy veren Kumcu, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesini seçti.

Kumcu, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.



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