Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Murat Ergin Gözütok

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Gulbrandsen

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz,

Gol: Dk. 29 Belhanda (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 43 Belhanda (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında yükselen Ndiaye'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top sol direğin yanından dışarıya çıktı.

10. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ceza alanı içine yaptığı ortada kaleci Jensen topa hakim oldu.

19. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Ethemi'nin yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Gökhan İnler'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen ile Okan Erdoğan'ın mücadelesinde Gulbrandsen yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Adana Demirspor penaltı atışını gole çeviremedi. Belhanda'nın kullandığı atışta kaleci Jensen sağ tarafa uzanarak topu çeldi. Hakem Mete Kalkavan, Belhanda'nın gole çeviremediği atışta VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltının yeniden kullanılması kararını verdi. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda'nın vuruşunda top ve kaleci Jensen ayrı köşelere gitti: 1-0

33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ndiaye'nin penaltı noktası açığından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen son anda yükselerek topu kornere çeldi.

42. dakikada çabuk kullanılan serbest atışta topla buluşan Belhanda'nın ceza yayı civarından yerden vuruşunda kaleci Jensen'in ayağıyla topa müdahale etti. Döne topa Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Jensen yeniden ayağıyla topu çelerek gole ezin vermedi.

45+3. dakikada derinlemesine pasta hızla hareket eden Duhaney'i ceza sahası girişinde karşılayan kaleci Ertaç Özbir yatarak topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde kapattı.

Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Milli mücadelenin başladığı Adana'mızın kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





















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