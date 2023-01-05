Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Murat Ergin Gözütok
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues (Dk. 68 Abdurrahim Dursun), Ndiaye (Dk. 68 Stambouli), Gökhan İnler, Yusuf Sarı (Dk. 79 Gökhan Töre), Belhanda (Dk. 79 Bjarnason), Onyekuru, Gulbrandsen (Dk. 68 Emre Akbaba)
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Dk. 60 Oğuzhan Berber), Okan Erdoğan (Dk. 60 Mehmet Yeşil), Duhan Aksu (Dk. 86 Ali Yaşar), Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin (Dk. 60 Jetmir Topalli), Muammer Sarıkaya (Dk. 73 Cajic), Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 29 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 55 ve Dk. 80 Onyekuru, Dk. 66 Ndiaye (Penaltıdan), Dk. 82 Gökhan Töre (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Erdoğan, Dk. 65 Jensen, Dk. 82 Rroca (İstanbulspor), Dk. 43 Belhanda (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 yendi.
49. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Gulbrandsen ceza sahasında yerde kalınca hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Pozisyonu takip eden Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
55. dakikada Adana Demirspor 3'üncü golü buldu. Belhanda'nın yerden pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan ağlarla buluştu: 3-0
64. dakikada Adana Demirspor maçın ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen ile kaleci Jensen arasındaki mücadelede Gulbrandsen yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'da yaptığı kontrol sonrası penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada Adana Demirspor 4'üncü gole ulaştı. Ndiaye'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluştu: 4-0
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert şutunda kaleci Jensen son anda uzanarak kalenin sol köşesine giden topu kornere çeldi.
80. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0
82. dakikada Adana Demirspor 6'ıncı golü buldu. Kaleci Jensen'in geri pasla aldığı topu uzaklaştırmak isterken araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre'ye kazandırdı. Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0
Adana Demirspor maçtan 6-0 galip ayrıldı.