Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella, "Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.

İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık." dedi.





- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de ikinci yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini ifade etti. Üzüntülü olduklarını belirten Tekke, şunları kaydetti:

"Başkanımdan da oyuncularımdan da camiadan da hepsinden özür dilerim. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim tek bir şey yok. Küçük bir hatayla cezalandırıldık. İkinci yarı bu hatalar çoğalınca rakibin iyi oyuncuları var ve cezanızı kesiyorlar. Biz İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Çabuk unutmamız gereken bir maç. Çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım."





















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