İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor bu sezonki en farklı galibiyetini aldı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dün İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde üst sıraları hedefleyen Akdeniz ekibi, dün İstanbulspor'la sahasında 17. hafta mücadelesinde karşılaştı.

Mavi-lacivertliler; Belhanda, Yusuf Sarı, Ndiaye ve Gökhan Töre'nin birer, Onyekuru'nun da iki gol kaydettiği maçta 3 puana rahat bir skorla ulaştı.

Belhanda, attığı golün yanı sıra bir de asist yaptı. Oyuna 68. dakikada giren Emre Akbaba da iki asistle takımına destek verdi. Norveçli Gulbrandsen de bir asist kaydetti.



Adana Demirspor, 8 galibiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Mavi-lacivertlilerin 6-0'lık sonuçla kazanması, bu sezonki en farklı galibiyeti de getirdi.

Akdeniz ekibi, 18. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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