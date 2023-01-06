Adana'da çiftliğe düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliğince, 4 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda polise silah doğrultması üzerine vurularak etkisiz hale getirilip yakalanan Özgür K'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Özgür K, polislerce gözaltına alınıp diğer şüpheliler Ozan Z, Hasan E, Muhammed Veysi A, Abdullah K. ve Hüseyin E. ile emniyette sorgulandı.

İşlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, ikisi "adam öldürme" olmak üzere 9 suçtan yakalama kararı bulunan Özgür K ile "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlenen Ozan Z. ve "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Hasan E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

KOM ekipleri, 2'si "adam öldürme" olmak üzere 9 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Özgür K'nin saklandığını belirlediği merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenlemişti.

Çiftliğin etrafını saran ekipler, Özgür K'nin buradaki tek katlı evin çatısına çıktığını ve elinde tabanca bulunduğunu fark etmişti.

Teslim olması için ihtarda bulunulan zanlı, tabancasını polislere doğrultması üzerine ekiplerce omzundan ve bacağından vurularak yakalanmış, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince de hastaneye kaldırılmıştı.

Çiftlikteki 5 kişiden bazılarının da silahlı olduğunu belirleyen ekipler, zırhlı araçla demir kapıyı kırıp içeri girmiş ve buradaki Ozan Z, Hasan E, Muhammed Veysi A, Abdullah K. ve Hüseyin E'yi de gözaltına almıştı.

Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 160 mermi, çelik yelek, 4'er kask, eldiven ve kar maskesi ile çok sayıda uyuşturucu etkili hap ele geçirilmişti.

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