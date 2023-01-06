Adana'da 2022'nin son ayında trafik ekiplerince 315 bin 284 araç incelendi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ve jandarma ekiplerince 1-31 Aralık 2022'de yapılan trafik denetimlerinde 315 bin 284 araç incelendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için valilik gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde, 315 bin 284 araç kontrol edildi, kusurlarından dolayı 1220 araç trafikten men edildi, 678 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Açıklamada, alınan tüm etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle il sınırlarında 571 maddi hasarlı, 423 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 996 trafik kazasının meydana geldiği, 599 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca, kentte trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.



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