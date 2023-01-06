Adana'da 2 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle geçen yıl 15 Ağustos'ta tutuklanan Suriye uyruklu İ.A.H. ile hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Y.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen tanık A.E'nin, "Örgütün ders ve sohbetlerine katıldım. Sanık, DEAŞ içindeki örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullanıyordu. Örgütün ders ve toplantılarına katılanlar arasında Y.M. de vardı. Ayrıca Suriye'de DEAŞ adına sözde tıbbi emirlik görevinde de bulundu. Y.M. örgüt adına girilen çatışmalarda yaralananların kampta tedavisine yardım ediyordu." ifadesi yer aldı.

Sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

İ.A.H. ve Y.M'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandıkları, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede çatışmada yaralanan örgüt üyelerini Y.M'nin kamplarda tedavi ettiği, örgütsel ders ve toplantılara katıldıkları ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

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