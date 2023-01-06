Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, hafta sonu yapılacak

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ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 8 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen yarı maraton, "İkinci Yüzyılın Birinci Koşusu" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında; çocuk, engelli, 10 kilometre, 21 kilometre ve halk koşuları yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yarı maratonla ilgili bilgi verdi.

Valilik ve diğer ilgililerle gerçekleştirilecek maratona bu yıl 2 bin 500 sporcunun katılacağını ifade eden Karalar, etkinlikte dereceye girecek sporculara toplam 389 bin 250 lira ödül dağıtılacağını aktardı.

Toplantıya, Türkiye Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu ile milli atlet Mehmet Yurdadön de katıldı.

Kentin tanıtımı amaçlanarak tarihi, kültürel ve turistik değerleri yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta gerçekleştirilecek maratonda, LÖSEV, Türk Eğitim Vakfı, Güney Eğitim Vakfı gibi kuruluşların da yardım kampanyası düzenleyeceği bildirildi.





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