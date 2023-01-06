Adana'da üreticiler, "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanmaya başladı

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ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve çiftçilerin hizmetine sunulan "Tarım Cebimde" uygulaması Adana'da üreticiler tarafından kullanılmaya başlandı.

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından tanıtımı yapılan uygulama, üreticiler tarafından cep telefonlarına indirildi.

Uygulamayla bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri olmak üzere hayvan küpe sorgulaması, işletme bilgileri gibi sık kullandıkları verilere de kısa sürede erişim sağlayabiliyor.

Karaisalı ilçesinde tarla tarımının yanı sıra serasında domates üretimi yapan Bekir Eray Çelikoğlu, uygulamayla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmeden cep telefonundan gerekli bilgilere erişim sağlayabildiğini belirtti.

Topraksız tarımla çilek üretimi yapan ziraat mühendisi Doğaç Bilgehan da "Tarım Cebimde" uygulaması sayesinde işletmesiyle ilgili tüm bilgilere rahatlıkla ulaşılabildiğini dile getirdi.

Küçükbaş hayvan işletmesi bulunan Cabbar Külahlıoğlu da hayvan alım satımı yaparken uygulamanın işlerini kolaylaştıracağını kaydetti.



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