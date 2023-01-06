Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde ücretsiz kurslar sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince ilçe genelinde bulunan 11 kültür evinde meslek edindirme ve hobi kurslarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür evlerinde 90 branşta verilen eğitimlerden yılda 30 bin kişinin faydalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurslara katılım için ücret talep etmediklerini ve verilen eğitimler sayesinde kursiyerlerin yeni beceriler kazanma imkanı bulduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.