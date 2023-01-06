Adana Şehir Hastanesinde dezenfektan üretimi sürüyor

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kovid-19 sürecinde başlanan dezenfektan üretimi devam ediyor.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane eczanesinin laboratuvarlarında Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında dezenfektan yapılıyor.
Üç kişilik ekip tarafından el tipi olarak üretilen dezenfektanın hastane tarafından yapılmasıyla dışarıdan satın almaya göre yüzde 60 tasarruf sağlanıyor.
Dezenfektan üretiminde koordinatör olarak görev yapan eczacı Nihal Baysal Koçer, ürünün çocukların kullanımına da uygun olduğunu belirtti.
Koçer, ürünün hem sağlıklı hem de güzel kokulu olması nedeniyle ilgi gördüğünü kaydetti.