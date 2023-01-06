Aladağ'da okulda tahta araba etkinliği düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türkçe dersi kapsamında tahta arabalar yaptı.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, Türkçe dersindeki bir hikayede geçen tahta arabayı evlerinde yapıp sınıflarına getirdi.

Türkçe öğretmeni Melek Güvercin, derslerini etkinliklerle işlemenin faydasını gördüklerini belirterek, bu şekilde geçmişe duyulan özlemi de giderme imkanı bulduklarını söyledi.​​​​​​​​​​​​​​



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