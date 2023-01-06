Adana'da METİP projesi kapsamında 140 öğrenci ve ailesine yemek dağıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında ihtiyaç sahibi 140 öğrenci ve ailesine yemek dağıtıldı.

140 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Karataş Kaymakamlığı ek hizmet binasında düzenlenen programa Kaymakamı Selami Alper Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul ve Adana'da restoran işletmecisi Uğur Aydın katıldı.

Kaymakam Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Buğrul, öğrencilerin taleplerini dinleyerek sınıfları gezdi.

Ailesiyle 27 yıl önce Karataş'a yerleşen ve mevsimlik tarım işçiliği yapan Adalet Haber (53), AA muhabirine, çocuklarının okuma yazmanın yanı sıra temel derslerde de gösterdikleri başarılara çok mutlu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da hayvancılıkla uğraştıkları için okula gidemediğini belirten Haber, şöyle devam etti:

"Ailem mevsimlik tarım işçisiydi. Okula başladım ama okuma yazma öğrenemeden başka şehirde çalışmaya gittik. Hayatımız yollarda geçti. Okuyup öğretmen olmak ve köyümdeki çocuklara yararlı olmak istemiştim, içimde ukde kaldı. Okuma yazma öğrenemedim ama çocuklarım öğreniyor. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz çadır alanlarımıza hizmet binası sağlayıp öğretmen gönderdiler. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarım yanımda okuyor ve gözüm arkada kalmıyor."

Suriye'de başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve yaşamını mevsimlik tarım işçisi olarak sürdüren Aischa Shoman (26) ise, Türkçe öğrendiğini ve oğlunu METİP kapsamında kurulan anaokuluna gönderdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.