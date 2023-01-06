Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Aslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarını seçen Aslan, çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" fotoğrafına oy verdi.







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