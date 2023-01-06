Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Adana'nın kurtuluşunu konserle kutladı

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarından Azerbaycanlı orkestra şefi Valid Ağayev'in yönettiği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, İspanyol saksafoncu Manu Brazo solist olarak sahne aldı.

İki bölümlük konserde dünyaca ünlü sanatçıların eserleri seslendirildi.

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