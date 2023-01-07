Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi'nde Sinan E. (46) idaresindeki 01 D 6572 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Durdane Ö. (52), Elmas Y. (39) ve Kadir Ü. (17) yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tahlillerde sürücünün 205 promil alkollü olduğu belirlendi.

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