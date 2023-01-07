Adana'da bardaki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da barda çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir barda 14 Aralık 2022'de müşteri olarak bulunan İsmail Ceylan'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, İsmail Ceylan'ın yalnız gittiği barda oturduğu sırada müşteri olarak bulunan 5 kişinin kendisini masalarına davet ettiğini, Ceylan'ın kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirledi.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ceylan'ın gruptakiler tarafından darbedildiği, ardından iki şüphelinin tabancayla Ceylan'ı vurduktan sonra zanlıların olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Ekipler, olayda tabanca kullandığı öne sürülen Eyüp Y. (22) ve Murtaza Caner Ş. (20) ile diğer zanlılar Eren Ş. ve Osman S'yi saklandıkları adreslere baskın düzenleyerek yakaladı. Şüphelilerden Faruk Ş. ise adresinde bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Eyüp Y. ve Murtaza Caner Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kuruköprü Mahallesi'nde 14 Aralık 2022'de, barda müşteri olarak bulunan İsmail Ceylan, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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