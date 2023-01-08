Adana'da yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi

En düşük emekli maaşı zammı belli oldu!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan tek katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi'nde M.A'ya ait tek katlı yayla evinde yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.