Adana'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki zanlıdan birinin çeşitli suçlardan 14 kaydı olan Cahit T. (25) olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin bulduğu bir motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlığa karışan diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, kilidini kırdıkları motosikleti çalma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.