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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor, savunma problemini çözerek üst sıralara çıkmaya çalışacak

AA

Adanaspor, savunma problemini çözerek üst sıralara çıkmaya çalışacak

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, takımının savunmada yaşadığı problemleri çözüp, bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını arzu ettikleri noktada bitirmediklerini aktardı.

İlk yarıda takımlar arasındaki puan farkının az olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Ligin bu yıl enteresan bir yapısı var. Puan farkları kısa aralıklarla. Bugün 2-3 maç arka arkaya kazandığınız zaman, birden bire play-off potasında, 3 maç kaybettiğiniz zaman da birden bire küme düşme potasında kendinizi buluyorsunuz. Makas dar, takımlar bütün güçleriyle mücadele ediyorlar. Değişen sistemden dolayı daha fazla takımın play-off'a girmesi, bütün takımların hem dip hem üst sıraya oynamış olmaları, lige her zamankinden çok daha fazla heyecan ve kalite getiriyor." diye konuştu.


- "Attığımız gol sayısı küçümsenecek bir rakam değil"

Ligin ilk yarısında Adanaspor'un iyi futbol oynadığı ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Benden önceki maçları da izledim. Rakip kaleye atak düşüncemiz gayet iyi. Attığımız gol sayısı küçümsenecek bir rakam değil. Bugün ligin açık ara lideri olan Eyüpspor'dan daha fazla, 27 gol atmışız. Ancak takımımızın savunmayı doğru yapamama gibi bir problemi var. Yediğimiz goller de bunu gösteriyor. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Bir iki takviye yapacağız inşallah. Kalemizi iyi savunduğumuz takdirde iyi skorlar bizi bekliyor. Oyun kurmada, rakip sahaya gitmede, geçiş oyunlarında, pozisyona girme noktalarında takımımızın çok büyük eksiği görünmüyor. Eksiklerimizi, neleri yapamadığımızı biliyoruz. Neyi çok iyi yaptığımızı biliyoruz. Yaptıklarımızın üstüne koyup, yapamadıklarımızı da çok çalışarak saha içerisinde düzeltmek istiyoruz. Yani çok çalışarak bu eksiklerimizi giderebiliriz."


- "2-3 oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyoruz"

Kılıç, ikinci yarıda deplasman galibiyetlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Çok kaybeden bir takım olmamaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"9 deplasman maçında 2 puanımız var. Bu durumlar kötü. Baktığınız zaman kalemizde tehlike oluştuğu zaman, hem bireysel hatadan hem de takım savunması eksik olduğu için baya zorlanıyoruz, gol yiyoruz. Bunun da doğal sonucu olarak maç kaybediyoruz. Bu kadar maç kaybeden bir takım olmamalıyız. Aslında o kadar maç kaybeden bir takım görüntüsü de yok. Gerçekten tüm analizleri yaptırdık. Yılport Samsunspor maçına baktığınız zaman, topla oynama oranından tutun, gol pozisyonuna girme oranına, atak formasyonuna, pas sayısına varana kadar tüm parametrelerde takımımız önde. Bugün şampiyonluğun en güçlü adayıyla deplasmanda oynanan oyundan bahsediyorum. Eğer bu savunma yönünü düzeltirsek, takımımız kolay kaybeden bir takım olmaktan çıkacak. 3-4 maçlık bir kazanma serisi takımı bambaşka bir yere getirebilir."

Lig arasında çalışmalarının çok güzel gittiğini aktaran Kılıç, "Çocukları tebrik ediyorum. Her gün çift idmanla, yoğun bir antrenman programıyla 3-4 gündür çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte maça kadar, oynayacağımız oyunun prensiplerini, uygulamalarını, taktik verilerini sahada çalışacağız. Çok fazla oyuncu ihtiyacımız yok. 2-3 oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İkinci yarının başlangıcıyla birlikte onlara çok ihtiyacımız olacak. Destekleri, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız için bize önemli ölçüde yardım edecek." şeklinde konuştu.

Ligin ilk yarısında 4 galibiyet ve 6 beraberlikle 18 puan toplayan turuncu-beyazlı ekip, 27 gol attığı bu karşılaşmalarda kalesinde 30 gol gördü.

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